Rusya’dan Batı’ya Putin-Trump mesajı! 'Siyaseti unutanları kendine getireceğini umuyorum'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinin Batılı siyasetçileri "kendine getireceğini" umduğunu belirterek, “Batı, özellikle de Avrupa Birliği (AB), iki kibar ve saygılı insanın konuşmasına şaşırdı” dedi.

Lavrov, başkent Moskova'da Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından, iki ülke diplomatik temsilciliklerinin işleyişine dair 1992 tarihli anlaşmaya yönelik bir protokol ve 2025-2026 yıllarını kapsayan dışişleri işbirliği programı imzalandı.

Basın toplantısında konuşan Lavrov, Tacikistan’daki Rus askeri üssünün etkinliğinin artırılması için ortak çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Üssümüz sadece Tacikistan'ın değil, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünün (KGAÖ) güneydeki sınırlarının güvenliğini sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Afganistan'daki mevcut duruma da değinen Lavrov, bu durumun bölgeyi, özellikle de Tacikistan’ı etkilediğini dile getirdi. Terörle ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede Tacikistan ile işbirliğinin artırılmasının önemine vurgu yapan Lavrov, Tacikistan’ın göç konusundaki taleplerini dikkate aldıklarını ifade etti.

“Putin-Trump görüşmesine duyulan şaşkınlık ilginç”

Lavrov, Putin ile Trump arasındaki telefon görüşmesinin ardından ikili ilişkilerin iyileşip iyileşmeyeceği sorusuna yanıt verirken, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde ilişkilerin en düşük seviyeye gerilediğini belirtti.

Görüşmenin dünya genelinde şaşkınlıkla karşılanmasına dikkat çeken Lavrov, “Dünyanın, görüşmeden sonra şaşkınlık yaşaması ve görüşmeyi sıra dışı olarak görmesi beni şaşırttı. Batı, özellikle de AB, iki terbiyeli ve nazik insanın konuşmasına şaşırdı. İki lider siyasetin, oturup konuşmak, ortak noktaları bulmak olduğunu anlıyor ve anlaşmazlıkları bir kenara atmıyor” dedi.

"Siyaseti unutanları kendine getireceğini umuyorum"

Batılı siyasetçileri işaret eden Lavrov, “Bu görüşmenin, siyasetin ne olduğunu unutanları kendine getireceğini umuyorum” ifadesini kullandı.

Tacikistan Dışişleri Bakanı Muhriddin ise Rusya ile ilişkilerin yanı sıra Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve KGAÖ bünyesindeki işbirliklerinin geliştiğini belirtti. Tacikistan’ın, iş gücü göçüyle ilgili sorunların çözümüne önem verdiğini söyleyen Muhriddin, Afganistan sınırında güvenliğin artırılmasının gerekliliğini vurguladı.