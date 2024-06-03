Rusya'dan bazı İngiliz siyasi temsilci, uzman ve gazetecilere yaptırım kararı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya karşı "kışkırtıcı" ve "düşmanca" siyaset izlediği gerekçesinde bulunduğu bazı İngiliz siyasi temsilci, uzman ve gazetecilerin ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Rusya'ya karşı "kışkırtıcı" ve "düşmanca" siyaset izlediği, Ukrayna'ya destek sağlayarak savaşı sürdürme niyetinde olduğu bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'den bazı siyasi temsilci, uzman ve gazetecilerin Rusya'ya girişine yasak getirildiği kaydedildi. Ancak yaptırım uygulanan kişilerin sayısına yer verilmedi.
Açıklamada, "İngilizlerin, özel askeri operasyonu bağlamında Rusya'yı itibarsızlaştırma ve uluslararası alanda izole etme girişimlerine kararlı ve sert şekilde tepki vermeye devam edeceğiz. Londra'yı Ukrayna'ya askeri destek sağlamaktan vazgeçmeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.