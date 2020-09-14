Rusya'dan Belarus'a 1.5 milyar dolar kredi
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Minsk yönetimine 1.5 milyar dolar kredi sağlayacağını açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güç durumdaki Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko ile bugün yaptığı görüşmede Rusya'nın Minsk yönetimine 1.5 milyar dolar kredi sağlayacağını açıkladı.
Ancak Putin, Belarus halkının ülkedeki krizi dış müdahale olmadan çözmesinin gerektiğini belirtti.
Putin, Lukashenko tarafından sunulan anayasal reform gerçekleştirme tasarısının mantıklı ve vakitlice olduğunu ifade etti.
Kaynak: Reuters