Rusya'dan benzin ihracatına yönelik yeni açıklama! 28 Şubat'ta sona eriyor...
Kasım 2024’te aldığı kararla Rus hükümeti, benzin ihracatına yönelik kısıtlamaların büyük şirketleri kapsayacak şekilde kaldırdığını duyurmuştu. Söz konusu kararın süresinin dolması üzerine yeni bir açıklama daha yapan Hükümet, büyük şirketlerin benzin ihracat izinlerinin 28 Şubat'a kadar uzatıldığını duyurdu.
Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının saldırılarına hedef olması ve tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında yükseliş yaşanmış, söz konusu artışlar dolayısıyla hükümet ihracatı kısıtlamaya yönelik kararlar almıştı.
Rus hükümeti, Kasım 2024’te yaptığı açıklamada, benzin ihracatına yönelik kısıtlamaların büyük şirketleri kapsayacak şekilde kaldırdığını duyurmuştu. Kararın süresi bugün doluyordu.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, benzin ihracatına yönelik iznin 28 Şubat’a uzatıldığını söyledi.