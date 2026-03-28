Rusya’dan benzin ihracatını durdurma kararı: İç piyasa korunacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak’ın, 1 Nisan itibarıyla benzin ihracatının durdurulmasına yönelik adım attığı bildirildi.

Rus hükümetinden yapılan açıklamada, Novak’ın petrol sektörüne ilişkin yetkililerle gerçekleştirdiği toplantıda yaptığı değerlendirmelere yer verildi.

Toplantıda Orta Doğu’daki gelişmelerin petrol ve türev ürün fiyatlarında dalgalanmaya yol açtığını belirten Novak, “Bununla birlikte dış pazarlarda, Rus enerji kaynaklarına olan yüksek talep, olumlu bir faktör olmaya devam ediyor.” dedi.

İç piyasada arz sorunu yok

Novak, ülkede petrol ürünlerinin arzında herhangi bir sorun yaşanmadığını vurgulayarak “Sektördeki şirketler, yeterli benzin ve dizel yakıt stoklarının mevcut olduğunu ve ülke içindeki talebi karşılamak için petrol rafinerilerinin yüksek kapasiteyle çalıştığını teyit etti.” ifadelerini kullandı.

İhracat yasağı için talimat verildi

İç piyasadaki dengelerin korunmasının öncelikli olduğunu kaydeden Novak, bu doğrultuda 1 Nisan’dan itibaren benzin ihracatının yasaklanması için Rusya Enerji Bakanlığına kararname taslağı hazırlanması talimatı verdi.

Daha önce de uygulanmıştı

Rusya, daha önce de iç piyasada fiyat ve arz istikrarını sağlamak amacıyla zaman zaman akaryakıt ihracatına sınırlamalar getirmişti. Dünyanın önde gelen petrol ürünleri üreticileri arasında yer alan Rusya’nın, geçen yıl yaklaşık 5 milyon ton benzin ürettiği tahmin ediliyor.