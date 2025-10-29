Rusya'dan bir yıl içinde Ukrayna ile barış sağlanabileceği mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, "Future Investment Initiative (FII9)" Forumu’na katılmak üzere Suudi Arabistan’a geldi. Temsilci Dmitriev başkent Riyad’da düzenlenen forumda yaptığı açıklamalarda, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Rusya’nın petrol şirketlerine yönelik kararlarına değindi.

Dmitriev, ABD yaptırımlarının küresel petrol fiyatlarını yükselteceğini ve ABD’de akaryakıt fiyatlarını artıracağını belirterek bu durumun ABD’deki Cumhuriyetçi Parti’nin ara seçimlerdeki performansını olumsuz etkileyebileceğini vurguladı. Dmitriev, konferansta ABD, Suudi Arabistan ve Rusya’nın dünyanın en büyük doğal kaynak sahipleri olarak öne çıktığını söylerken, taraflar arasında işbirliği çağrısında bulundu. Özel Temsilci Dmitriev, bunun dünyayı daha güvenli hale getirmeye yardımcı olacağının altını çizdi.

"Bir yıl içinde barış sağlanabileceğine inanıyoruz"

Ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin başlıklara değinen Dmitriev, "Herkes şu anda Rusya çevresindeki bölgesel çatışmalara odaklanmış durumda, ancak biz bunun daha büyük bir çatışmaya dönüşmesini istemiyoruz. Bunun için de şimdiye kadar yaptığımızdan daha iyisini yapmak zorundayız, daha kötüsünü değil" ifadelerini kullandı.

Özel Temsilci aynı zamanda, savaşın sonlandırılmasına ilişkin beklentilere ilişkin bir soruyu cevapladı. Putin’in Özel Temsilcisi Dmitriev kendisine yöneltilen, "Bir yıl içinde barış sağlanacağına inanıyor musunuz?" sorusuna, "Öyle olacağını düşünüyoruz" cevabını verdi.