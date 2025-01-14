Rusya'dan büyük suçlama! ABD, TürkAkım hattını hedef alıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin, Rus doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyan TürkAkım doğalgaz boru hattını engellemeye çalıştığını açıkladı.

Ukrayna'nın İHA saldırıları

Rusya Savunma Bakanlığı, cumartesi günü Ukrayna'nın, Avrupa'ya gaz taşımacılığını kesmeyi amaçladığını ve bunun için Krasnodar Bölgesi'nde yer alan Anapa yakınlarındaki TürkAkım A kompresör istasyonuna dokuz insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini açıkladı. Söz konusu saldırıya karşılık olarak tüm İHA'ların düşürüldüğü belirtildi.

Gaz tedariki devam ediyor

Buna rağmen, TürkAkım boru hattı üzerinden gaz tedarikinin normal şekilde devam ettiği ve operasyonun aksama olmadan sürdüğü bildirildi.