Rusya'dan Dağlık Karabağ çağrısı
Rusya, Dağlık Karabağ'daki tüm tarafların itidal göstermesini istedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Dağlık Karabağ'daki tüm tarafların itidal göstermesi istendi.
Açıklama Rusya'nın İnterfax haber ajansının haberinde yer aldı.
Dağlık Karabağ yönetimi, Azerbaycan'ın pazar erken saatlerde açtığı top ateşi ve hava saldırısı sonucu 16 askerinin hayatını kaybettiğini ve 100'den fazla kişinin yaralandığını açıklamış, açıklamada çatışmaların bugün de sürdüğü belirtilmişti.
Azerbaycan ise, silahlı kuvvetlerinin Ermenistan'dan açılan top ateşine karşılık verdiğini bildirmişti.
Ermenistan, bugünkü çatışmalarla birlikte, toplam 31 askerini kaybettiğini açıkladı.
Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma
Kaynak: Reuters