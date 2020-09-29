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Rusya'dan Dağlık Karabağ uyarısı

Peskov, Rusya'nın Dağlık Karabağ'daki çatışmanın durdurulmasını istediğini belirterek, herhangi bir tarafa askeri destek sağlanmasıyla ilgili açıklamaların yalnızca gerilimi tırmandırabileceği konusunda uyardı.

Rusya'dan Dağlık Karabağ uyarısı
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Kremlin sözcüsü Dimitry Peskov, Rusya'nın Dağlık Karabağ bölgesinde Ermeni ve Azeri güçleri arasındaki çatışmanın durdurulmasını istediğini söyleyerek, herhangi bir tarafa askeri destek sağlanması yönündeki açıklamaların yalnızca gerilimi tırmandırabileceği konusunda uyardı.      

Telekonferansta gazetecilere konuşan Peskov, Moskova'nın Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan'daki yetkililerle çatışma konusunda sürekli temas halinde olduğunu söyledi.

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Kaynak: Reuters

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