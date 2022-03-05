Ukrayna'ya başlatılan askeri müdahalede 10. güne girilirken Rusya'dan geçici ateşkes kararı geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulayacaklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu koridorların Ukrayna tarafı ile anlaşma ile açıldığına işaret edilerek, “Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulanacaktır.” ifadesine yer verildi.

Ukrayna'da Rus ordusu tarafından kuşatılan Mariupol şehrinin Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, dün yaptığı açıklamada, kent halkının 5 gündür bombardıman altında olduğunu, tahliye için güvenlik koridoru oluşturulması gerektiğini söylemişti.

Rusya: Ukrayna'da 2037 askeri altyapı tesisinin imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ise Rus ordusunun, Ukrayna'nın Mariupol kenti etrafındaki kuşatma çemberini daraltmaya devam ettiğini, Pribrajenka, Komsomolskoye, Zagornoye, Dorojniyanka, Reşetilovskoye, Konstantinovka, Şevçenko, Çubarevka, Proletarska ve Lyubimovka yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini söyledi.

Ukrayna'ya ait askeri altyapı tesislerine yönelik saldırılara devam ettiklerini aktaran Konaşenkov, "Toplam 2037 askeri altyapı tesisi imha edildi. Bunların arasında Ukrayna ordusuna ait 71 komuta ve iletişim merkezi, 98 hava savunma füze sistemi S-300, Buk M-1, Osa ve 61 radar istasyonu bulunuyor." dedi.

Ukrayna: Savaşta 10 binden fazla Rus askeri öldü

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 10 binden fazla Rus askeri hayatını kaybetti.

Açıklamaya göre, 39 uçak, 40 helikopter, 269 tank, 945 zırhlı araç, 105 topçu sistemi, 409 araç, 60 yakıt tankı ve 3 insansız hava aracı etkisiz hale getirildi.

Zelenskiy'den NATO'ya tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO'nun Ukrayna'yı uçuşa yasak bölge ilan etmeyi reddetmesi ile ilgili,"NATO ülkelerinin tüm istihbarat teşkilatları düşmanın planlarını, Rusya’nın taarruza devam etmek istediğini çok iyi biliyor. Dokuz gündür acımasız bir savaş görüyoruz; şehirlerimizi yok ediyorlar, insanlarımızı, çocuklarımızı bombalıyorlar. Yeni saldırılar ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilerek NATO kasıtlı olarak Ukrayna üzerindeki gökyüzünü uçuşa kapatmamaya karar verdi." dedi.