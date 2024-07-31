Rusya'dan Google ve TikTok'a 'erişimi engellemedin' cezası
Rusya'da Google ve TikTok'a açılan davalar, başkent Moskova'da görüldü. Rusya'da mahkeme, bazı içeriklere erişimi engellemedikleri için Google ve TikTok'a toplam 9 milyon ruble (yaklaşık 104 bin dolar) para cezası verdi.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Söz konusu platformlarda bazı yasaklı içeriklere erişim engellenmediği için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Google'ın 5 milyon, TikTok'un 4 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.
Ülkede Google ve TikTok gibi yabancı platformlara daha önce de benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti.