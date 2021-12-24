Rusya’dan Google’a 98 milyon dolar ceza

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu tarafından Google’a açılan davanın duruşması başkent Moskova'daki Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, yasaklı içerikleri silmediği gerekçesiyle Google'a 98 milyon dolar para cezası verdi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu tarafından Rusya Federasyonu'nda yasaklanmış 16 veri ile ilgili Google'a ihtar verilmişti.

Şirketin Moskova’daki basın sözcüsü karar hakkında atılacak adımı değerlendireceklerini belirtti.