Rusya'dan Google'a rakamlarla ifade etmekte zorlanılacak büyüklükte ceza!

Rusya’da, Google’a verilen cezaların miktarı 20 desilyon doları aştı. YouTube’daki Rus kurumları ve kişilere ait kanalları kaldırdığı gerekçesiyle verilen para cezalarının 9 ay içerisinde ödenmediği halde, söz konusu miktarın her gün iki kat artacağı belirtildi.

Rus RBK gazetesine konuşan, Google aleyhine dava sürecini yürüten ismi verilmeyen bir avukat da Google’ın 17 Rus televizyon kanalına mahkeme kararı neticesinde ödemesi gereken tazminat tutarının 20 desilyon doları aştığını onayladı.

Şirketin Rusya'daki iştirakinin iflas süreci 2022'de başladı

ABD merkezli şirket, Rusya'daki iştirakine de mali yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle 2022’de iflas süreci başlatmıştı. Uzmanlar, Google’ın Rusya’daki para cezalarının ödenemeyecek düzeye erişmesi nedeniyle, şirkete ait hizmetlere Rusya’da erişim engeli getirilebileceğini belirtiyor.

Dünya Bankası verilerine göre dünya ekonomisinin 2023'teki büyüklüğü yaklaşık 105 trilyon dolar iken 20 desilyon dolar bu rakamın kentilyonlarca katı anlamına geliyor. Bir desilyon rakamsal olarak, 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 şeklinde ifade ediliyor.