Rusya'dan Google'a yaklaşık 78 milyon dolarlık ceza

Rusya, daha önce kendisine verilen para cezalarını ödemediği gerekçesiyle Google’a yaklaşık 78 milyon dolar (8 milyar ruble) tutarında yeni bir ceza kesti. Google’a yönelik dava, Moskova’da bir mahkeme tarafından karara bağlandı.

"Yasal yükümlülüklerini yerine getirmedi" kararı

Mahkeme, platformun önceki cezaları ödemeyerek yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğine karar verdi ve bu nedenle yaklaşık 78 milyon dolarlık bir ceza uygulanmasına hükmetti. Rusya'da, Google’ın yanı sıra Apple, X, Instagram ve Facebook gibi bazı yabancı dijital platformlara da belirli içeriklere erişimi engellememeleri nedeniyle çeşitli para cezaları verilmişti.