Rusya’dan gövde gösterisi: Yerli yolcu uçağı SJ-100'de ilk uçuş

Rusya'nın Yakovlev Tasarım Bürosu tarafından geliştirilen tamamen yerli üretim yolcu uçağ SJ-100 Komsomolsk-na-Amure şehrine gerçekleştirdiği 40 dakikalık ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.

Rus teknoloji şirketi Rostec tarafından yapılan açıklamada, Superjet-100’ün (SJ-100) üçüncü prototipinin de test programına katıldığı belirtildi.

Uçuş 40 dakika sürdü

Rostec'e bağlı Birleşik Uçak Şirketi (UAC) çatısı altında geliştirilen SJ-100’ün, yerli üretim PD-8 motorlarıyla gökyüzüne çıktığı ve uçuş sırasında iyi bir denge ile kontrol kabiliyeti sergilediği ifade edildi. Yaklaşık 40 dakika süren uçuşun, 3 bin metre irtifaya ulaşıldığı ve saatte 500 kilometre hıza çıkıldığı bildirildi.

Açıklamada, uçakta kullanılan tüm yerli sistemlerin testler sırasında istikrarlı şekilde çalıştığı vurgulandı.

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Denis Manturov, uçak üreticilerini tebrik ederek SJ-100'ün aşırı düşük ve yüksek sıcaklıklarda yapılacak özel testler de dahil olmak üzere yaklaşık 130 sertifikasyon uçuşuna tabi tutulacağını belirtti.

Rostec Başkan Birinci Yardımcısı Vladimir Artyakov, “Superjet ithal ikame programı bitiş çizgisine ulaştı. Rostec'in işbirliğiyle muazzam büyüklükte iş yapıldı. En önemli bileşen olan motorlar da dahil uçakta yaklaşık 40 ithal sistem ve ünite değiştirildi. Programa uygun şekilde ilerliyoruz" dedi.