Rusya'dan ilk açıklama

28 Şubat 2020

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'de dün gece 33 Türk askerinin ölümüyle sonuçlanan saldırıya ilişkin "Rus Hava Kuvvetleri, Türk askerlerinin vurulduğu alanda operasyon düzenlemedi. Türkiye'nin kaybını öğrenince rejime ateşkes baskısı yaptık" açıklamasında bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Suriye İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde bulunan HTŞ üyesi teröristler, Suriye Ordusu (SAA) mevzilerine yönelik büyük çaplı bir operasyon başlattı ve Suriye Ordusu bu sadırıya yanıt verdi. Söz konusu saldırı, teröristlerle bir arada bulunan Türk askerlerinin de vurulmasıyla sonuçlandı.

Rusya Ordusu, yaralanan Türk askerlerine ilişkin gelen bilgi üzerine Suriye Ordusu'nun ateşkes yapması için gerekli adımları attı. Behun yakınlarında gerçekleşen operasyonda Rusya hava kuvvetleri yer almadı.

Türkiye'nin İdlib'deki koordinasyon merkezi ile temas halindeyiz.

Türk makamları tarafından verilen bilgiye göre, Türk askerlerinin söz konusu bölgede olmamaları gerekiyordu."