Rusya’dan İngiliz diplomatlara casusluk suçlaması! Sınır dışı edilecekler
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliğinde görev yapan iki diplomatın casusluk şüphesiyle sınır dışı edileceğini duyurdu. Rus yetkililer, diplomatların yanlış bilgi vererek ülkeye giriş yaptıklarını ve istihbarat faaliyetleri yürüttüklerini öne sürdü. İlgili kişilerin akreditasyonu iptal edilirken, iki hafta içinde ülkeyi terk etmeleri istendi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), iki İngiliz diplomatın casusluk faaliyetlerinde bulundukları şüphesiyle sınır dışı edileceğini duyurdu.
FSB’den açıklama
FSB tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği'nde görevli bazı çalışanların istihbarat faaliyetlerinde bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.
Büyükelçilikte ikinci katip olarak görev yapan Alkesh Odedra ile birinci katibin eşi Michael Skinner’ın, Rusya'ya giriş yaparken kasıtlı olarak yanlış bilgi verdikleri ve bu nedenle ülkenin yasalarını ihlal ettikleri belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bununla birlikte söz konusu diplomatların, Rusya'nın güvenliğini tehdit eden yıkıcı istihbarat faaliyetleri yürüttüğüne dair belirtiler tespit edildi. Odedra ve Skinner'ın akreditasyonlarını iptal etme kararı alındı. Diplomatların iki hafta içinde Rusya'yı terk etmeleri gerekiyor."