Rusya'dan İngiltere'ye suçlama: Suriye'deki üslerimize terör saldırıları organize etmeyi planlıyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD ve İngiltere'nin Suriye'ye yönelik eylemlerini değerlendiren bir açıklama yaptı.

ABD ve İngiltere'nin Orta Doğu'daki kaos ortamını derinleştirmek amacıyla Suriye'deki istikrarı engellemeye çalıştığı öne sürülen açıklamada "Washington ve Londra, bu yöntemle kendi jeopolitik hedeflerine daha hızlı ulaşabileceklerini düşünüyor" ifadeleri kullanıldı.

"Rusya'yı Suriye'den çekmeye zorlamayı amaçlıyor"

Ayrıca açıklamada, ABD ve İngiltere'nin Suriye'deki Rus askeri üslerinin bölgeden çıkarılmasını hedeflediğine dikkat çekilerek şu bilgiler paylaşıldı:

"İngiliz istihbaratı, Suriye'deki Rus askeri unsurlara yönelik terör saldırıları organize etmeyi planlıyor. Bu konudaki rol de yeni yönetimin hapishanelerde serbest bıraktığı DEAŞ terör örgütü militanlarına verildi. Londra ve Washington, bu tür provokasyonların Rusya'yı Suriye'den askerlerini tahliye etmesi için teşvik edeceğini düşünüyor. Böylece Suriye'deki yeni yönetim radikal grupları kontrol edememekle suçlanacak."