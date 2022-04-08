Rusya’dan kaçan yazılımcılar Türkiye’ye geliyor

Kerim ÜLKER

Kremlin’in Ukrayna’yı işgali ve binlerce sivili katletmesi, Rusya’ya uygulanan yaptırımların da artmasını sağlıyor. 6 binden fazla yaptırıma maruz kalan Kremlin’e yönelik ambargolara her gün listeye yenileri ekleniyor. Sanattan spora, teknolojiden medyaya birçok dünya devi firmanın Rusya’dan geri çekilmesine yönelik haberlerin de artmasıyla Rusya’dan ayrılanların sayısı giderek artıyor.

Hatırlayacağınız üzere sizlere 7 mart tarihinde “Gökyüzü Ruslar’a kapandı, biletler 10 kat arttı” başlığıyla verdiğimiz haberde, ülkenin giderek küresel alanda yalnızlaşması ve soyutlanması, Rusların gelecek kaygılarını da tekrar düşünmelerine neden olduğunu yazmıştık. O haberimizde birçok profesyonel yöneticinin de ülkesini terk ederek Rusya’dan ayrıldığını sizlere duyurmuştuk. Savaşın ilk haftasında sadece 5 binin üzerinde bilişim uzmanının valizlerini toplayarak Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan’a gittiği belirtmiştik.

VATANA İHANET YASASINDAN KORKUYORLAR

Rusya’da yaşanan beyin göçü giderek belirlenmeye başladı. Rusya’da savaş ile ilgili açıklamalara getirilen “Vatana ihanet” suçlaması ve ağır hapis cezası gibi uygulamaların da devreye girmesiyle özellikle gençler arasında farklı ülkelere yönelenlerin sayısı artık on binlerle ifade ediliyor. Rus teknoloji şirketi Kaspersky’nin kurucularından olan InfoWatch’ın Yönetim Kurulu Başkanı Natalia Kasperskaya, şubat sonundan bu yana, bilişim uzmanlarının "kitleler halinde" Rusya'yı terk ettiğini dile getirdi.

NİSANDA 100 BİNİ AŞACAK

Peki rakam ne kadar? Rusya Elektronik İletişim Derneği'nin (The Russian Association for Electronic Communications -RAEC) tahminlerine göre, savaşın başlamasıyla birlikte bir aylık sürede 50 ila 70 bin bilişim ve yazılım uzmanı Rusya'dan ayrıldı. Nisan ayında bu rakamın 100 bine ulaşması bekleniyor.

YANDEX, TİNKOFF BANK GİBİ DEVLER

Türkiye ise bu rakamdan payını almış durumda. ABD’nin önde gelen ekonomi gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), Rus şirketleri DataArt, Yandex, Avito, Tinkoff Bank gibi kuruluşlarda çalışan binden fazla personelin Türkiye’ye geldiğini ifade ediyor. Gazete, gönderimi ise Rus şirketlerin kendileri yaptığını belirtiyor. WSJ, yaklaşık 900 Yandex çalışanının Ukrayna'da Rus askeri operasyonunun başlamasından kısa bir süre sonra Türkiye’ye geldiğini, bu rakamın belirli bir kısmının da Türkiye üzerinden farklı ülkelere yöneldiğini kaydediyor.