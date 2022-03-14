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Rusya’dan kiralanan yabancı uçaklara ilişkin karar

Rus hava yolu şirketleri tarafından kiralanan yabancı uçakların, söz konusu şirketlerin malı olarak Rusya'da tescil edilebilmesine izin verildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle, Ukrayna savaşı nedeniyle sorunlar yaşayan Rus hava yolu şirketlerine çeşitli haklar tanındı.

Buna göre, Rus hava yolu şirketleri tarafından kiralanan yabancı uçaklar, söz konusu şirketlerin malı olarak Rusya'da tescil edebilecekler ve Rusya içerisinde kullanılabilecekler.

Batılı şirketlerin Rus uçaklarına el koyma riski nedeniyle Rusya’da bazı hava yolu ve tur şirketleri uluslararası uçuşlarını durdurmuştu.

 