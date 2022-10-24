Rusya'dan 'kirli bomba' iddiası: Provokasyonu engelleyeceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile başkent Moskova'daki görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna’nın "kirli bomba" (radyoaktif içerikli bomba) kullanması ihtimalini değerlendiren Lavrov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun dün Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa ve İngiltere’deki mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde bu konuyu dile getirdiğini anımsattı.

Bu konuyu Birleşmiş Milletler (BM) dahil uluslararası örgütlerde de gündeme getirdiklerini söyleyen Lavrov, "Ukrayna'da kirli bomba üretebilecek teknolojiye sahip bilim enstitüleri hakkında özel bilgiler mevcut. Bunun boş bir şüphe olmadığına ve planlanabildiğine dair çeşitli kaynaklardan teyit edilen bilgiye sahibiz. Bu konuyu çözeceğiz. Bunun gibi bir provokasyonun engellenmesiyle meşgulüz." ifadelerini kullandı.

"BM tahıl sevkiyatı ile ilgili çelişkili bilgiler veriyor"

Ukrayna'dan tahıl ihracatına yönelik yapılan anlaşmalara değinen Lavrov, BM'nin bu konuda "çelişkili" bilgiler verdiğini belirterek, "Ukrayna limanlarından çıkarılan tahılın yüzde 5-7’si yoksul ülkelere ulaştırılıyor. Tahılın yarısı ise Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gidiyor." diye konuştu.

Lavrov, "Tüm bu operasyonlardan sorumlu ve verilere sahip BM Genel Sekreterliğinden, tahılın nihai tüketicilere, nihai varış noktalarına ulaştırılmasıyla ilgili istatistik bilgilerini vermesini talep ettik. Bu sadece bir merak konusu değil. Tahıl anlaşmasının uygulanması sürecinin revize edilmesi buna bağlı." dedi.

Rus tahıl ve gübrelerinin sevkiyatı konusunda ilerlemenin olmadığına işaret eden Lavrov, "Bu konudaki anlaşmanın diğer kısmı ise pratikte uygulanmıyor." dedi.

Tahıl anlaşmalarının süresinin kasımda sona ereceğine dikkati çeken Lavrov, "Anlaşmaların uzatılması konusu görüşülmeden, dile getirdiğimiz sorunların çözüleceğini umuyoruz." şeklinde konuştu.

Filistin meselesine de değinen Lavrov, "Bu sorunun iki devlet kararı temelinde çözümünü öngören uluslararası hukuk temelini yok etme girişimlerinin engellenmesi gerekiyor. Bu yönde girişimler var. BM Güvenlik Konseyi kararları ile Arap Barış İnisiyatifindeki ilkeleri revizyona maruz kalıyor." ifadelerini kullandı.

Taha: Ukrayna'da çatışmaları durdurmaya çağırıyoruz

İİT Genel Sekreteri Taha da Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinerek, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve diğer teşkilat üyesi ülkelerin bu meselenin barış yoluyla çözülmesi yönünde adımlar attığını dile getirdi.

Savaşın tüm dünyayı, özellikle de yoksul ülkeleri olumsuz etkilediğini belirten Taha, "Bu bölgede yaşayan tüm halkların çıkarları doğrultusunda çatışmaları durdurmaya, müzakereleri sürdürmeye ve barışı sağlamaya çağırıyoruz." dedi.

Taha, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine tahıl ve tarım ürünlerinin ulaştırılması sorununun ülkelerin ortak çalışmaları ile çözülebileceğini söyledi.