Rusya'dan kripto para madenciliğine dair yeni yasak
Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Yevgeniy Grabçak, Moskova'da düzenlenen 'RBK Tech Forum' etkinliğine katıldı. Organizasyonda yaptığı konuşmada Rusya'nın bazı bölgelerinde elektrik açığı yaşandığını belirten Grabçak, fazla elektrik tüketimi nedeniyle bazı noktalarda kripto para madenciliğinin yasaklanacağını açıkladı.
Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Yevgeniy Grabçak, fazla elektrik tüketimi nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde kripto para madenciliğinin yasaklanacağını bildirdi. Söz konusu bölgelerin Uzak Doğu ve Sibirya'nın güneyinde olduğunu anlatan Grabçak, "Eğer dijitalleşmenin öncüsü madencilikse yakın gelecekte bazı bölgelerde madenciliğin devlet düzeyinde yasaklanması planlanıyor" dedi.
Kripto para madenciliği 8 Ağustos'ta yasallaştı
Grabçak, kripto para madenciliğinin yasaklanacağı bölgelere elektrik tedarikinin 2030'a kadar önemli oranda artmayacağını söyledi. Kripto para madenciliğinin yasallaşması Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 8 Ağustos'ta onaylamıştı.
Kararnameye göre, Rus hükümetinin belirleyeceği kişi ve şirketler, belirlenen enerji tüketim sınırlarını aşmamak kaydıyla 1 Kasım'dan itibaren kripto para birimlerinin madenciliğini yapabilecek.