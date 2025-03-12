Rusya'dan kripto paralara sınırlama hamlesi! Herkes işlem yapamayabilir

Rusya Merkez Bankası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı doğrultusunda kripto paraların regülasyonu konusunda hükümete çeşitli önerilerin sunulduğunu duyurdu.

Buna göre, Rusya'da sınırlı sayıda yatırımcının kripto para alım ve satımı yapması önerilirken, bu doğrultuda üç yıl sürecek deneme sürecinin de başlatılması öngörülüyor.

'Milyonerler kripto işlemi yapsın'

Kripto para işlemleri yapabilecek yatırımcıların, menkul kıymet ve mevduat cinsinden varlıklarının 100 milyon rubleyi (yaklaşık 1,1 milyon dolar) aşması gerekirken, nitelikli yatırımcı şeklinde tanımlanan şirketlerin de deneme sürecine katılmasına izin verilmesi planlanıyor.

'Kripto ödeme aracı değil'

Açıklamada, Rusya Merkez Bankasının kripto paraları bir ödeme aracı olarak görmediğinin altı çizilirken, deneme süreci dışarısında kalan şahısların kripto paralarla ödeme yapmasının da yasaklanmasının önerildiğine işaret edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ağustos 2024'te imzaladığı kararnameyle kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanılması yasal hale getirilmişti.