Rusya'dan Libya açıklaması

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı kaynaklar, General Halife Hafter (Libya Ulusal Ordusu - LUO) güçlerinin, Trablus'un güneydoğusunda, merkez karargah olarak kullandıkları Terhune kentine, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait zırhlı araçlar ve topların ulaştığını bildirdi.

Türkiye ve Rusya'nın ortak girişimiyle hazırlanan ateşkes anlaşması, UMH tarafından Moskova'da imzalanmıştı. Hafter tarafı ise metindeki maddeleri düşünmek ve istişare etmek için 1 gün süre istemişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu sabah saatlerinde, Hafter’in anlaşmayı imzalamadan Moskova'dan ayrıldığını duyurmuştu.

Rusya'dan açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, Hafter'in UMH ile anlaşmaya olumlu baktığını belirterek, yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı olduğunu açıkladı.

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Hafter ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova'dan ayrıldı