Rusya'dan misilleme: Kaliningrad'daki Polonya Başkonsolosluğu kapanıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın Kaliningrad'daki başkonsolosluğunu kapatma kararı aldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu kararın Polonya'nın mayıs ayında Rusya'nın Krakow Başkonsolosluğu'nu kapatmasına karşılık olarak alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kararın “düşmanca” bir hamle olarak değerlendirildiği ve bu nedenle Polonya Maslahatgüzarı'nın Bakanlığa çağrıldığı aktarıldı.

"Tepkisiz ve sonuçsuz kalmayacak"

Bakanlık, "Büyükelçiye, Polonya'nın Kaliningrad Başkonsolosluğu'nun faaliyetlerine izin veren kararın 29 Ağustos itibarıyla geri çekildiğine dair nota verildi. Ülkemize yapılan herhangi bir düşmanca adım tepkisiz ve sonuçsuz kalmayacak" açıklamasında bulundu.

Gerginliğin arka planı

11 Mayıs'ta Polonya Başbakanı Donald Tusk, Varşova'daki “Marywilska 44” adlı alışveriş merkezinde geçen yıl çıkan yangının Rus istihbaratı tarafından çıkarıldığını iddia etmişti. Bu açıklamanın ardından Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya'nın Krakow Başkonsolosluğu'nun kapatılacağını açıklamıştı.

Moskova ise iddiaları reddetmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, suçlamaların "temelsiz" ve "asılsız" olduğunu savunarak, "Bu, ülkemize karşı dostça olmayan bir yaklaşım. Polonya, bize karşı düşmanca tavır sergilemeyi seçti" ifadelerini kullanmıştı.