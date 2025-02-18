Rusya’dan NATO uyarısı! 'Ukrayna’nın üyeliği felaket getirir'

Moskova’da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna krizinin kökenine inmeden kalıcı bir çözüm bulunamayacağını ifade etti. Zaharova, "Bu nedenler tamamen ortadan kaldırılmadan, meselenin uzun vadeli çözümü mümkün değil. Aksi takdirde çatışmalar yeniden başlayabilir. Bu bizim için kabul edilemez" diye konuştu.

"Sonucun ne olacağını zaman gösterecek"

ABD Başkanı Donald Trump’ın bu hassasiyetleri dikkate aldığını söyleyen Zaharova, "Sonucun ne olacağını zaman gösterecek. Ukrayna krizi ve uluslararası meseleler dahil ikili ilişkilerde biriken çok sayıda sorun var. Trump yönetiminin bu sorunları istişare etmeye hazır olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın NATO üyeliğine ilişkin açıklamalarını sürdüren Zaharova, "Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği bizim için kabul edilemez. Bu güvenliğimiz için ciddi tehdit oluşturuyor. Bu tüm Avrupa için feci sonuçlara yol açabilir. Bununla birlikte, Kiev'in şu anda NATO'ya kabul edilmesinden vazgeçmek yeterli değil." dedi. Ukrayna’nın tarafsız kalması gerektiğini belirten Zaharova, ülkenin anayasa gereği herhangi bir ittifaka dahil olmaması ve nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini vurguladı.

"Brüksel, askeri çözümde ısrarcı"

Zaharova, Avrupa Birliği’nin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek istemediğini öne sürerek, "Rusya'ya karşı olan Avrupalı seçkinler, zincirden kopmuş gibi istişarelerde Ukrayna krizinin diplomatik yollarla çözülmesine yönelik olası çerçeveyi reddediyor, nefret ve öfke dolu hareket ediyorlar. Anlaşılan Brüksel, meselenin askeri çözümüne odaklı kalıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Batılı ülkelerin Moskova ve Washington arasındaki diplomatik temaslara tepkisini eleştiren Zaharova, "Batı'nın Rus-Amerikan temaslarına gergin, hatta panik halde tepki verdiğini görüyoruz" dedi. Çin ve diğer ülkelerin Ukrayna krizine yönelik sunduğu çözüm önerilerine de değinen Zaharova, bu girişimlerin sorumluluk bilinci taşıdığını belirtti.

Moldova’nın rus evi kararı

Moldova hükümetinin, başkent Kişinev’deki "Rus Evi" olarak bilinen Rusya Bilim ve Kültür Merkezinin faaliyetlerini durdurma kararına da tepki gösteren Zaharova, bu adımı "Rusya karşıtı bir yaklaşım" olarak nitelendirerek, "Bunu, Rusya karşıtı yaklaşım ve Moldova halkına karşı alçaklık olarak değerlendiriyoruz. Bu karar Moldova'da yaşayanları etkileyecek. Çünkü onlar için Rusça ve Rus kültürü hayatın ayrılmaz parçası. Moldovalıların yüzde 80'i Rusça biliyor. Moldova'da 2024'te yapılan nüfus sayımına göre ise vatandaşların yüzde 11'i Rus dilini ana dil olarak görüyor" şeklinde konuştu.