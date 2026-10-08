Rusya'dan NATO'ya Baltık uyarısı: Gerilimi tırmandıracak

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Baltık ülkelerine ilave asker konuşlandırma ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu. Zaharova, ittifakın bölgedeki askeri varlığını artırmasının gerilimi tırmandıracağını belirtti.

Rusya'nın NATO'nun olası askeri hamlelerine yönelik değerlendirmesi, Litvanya'dan gelen ABD askeri üssü açıklamasının ardından gündeme geldi.

Litvanya'dan ABD'ye askeri üs teklifi

Litvanya Başbakanı Mindaugas Sinkevicius, salı günü yaptığı açıklamada, ABD'nin kabul etmesi halinde ülkelerinde kalıcı bir Amerikan askeri üssü kurulmasının finansmanını üstlenmeye hazır olduklarını bildirdi.

Litvanya'nın teklifinin ardından NATO'nun Baltık bölgesindeki olası askeri faaliyetlerine ilişkin Rusya'dan açıklama geldi.

Rusya'dan gerilim uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, perşembe günü yaptığı değerlendirmede, ABD birlikleri de dahil olmak üzere NATO güçlerinin Baltık ülkelerindeki varlığının artırılmasını gerilimi tırmandıracak bir hamle olarak nitelendirdi.