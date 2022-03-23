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Rusya'dan NATO'ya 'barış gücü' uyarısı: Doğrudan çatışmaya yol açabilir

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kiev yönetiminin sürekli pozisyon değiştirmesi nedeniyle Ukrayna ile müzakerelerin zor olduğunu belirterek, "Barış gücü göndermek, Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabilir." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahalenin 28. gününe girilirken, Rusya'dan NATO'ya 'barış gücü' uyarısı geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Kiev yönetiminin sürekli pozisyon değiştirmesi nedeniyle Ukrayna ile müzakereler zor. Ukrayna'ya barış gücü göndermek, Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabilir." dedi.

 

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