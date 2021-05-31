Rusya'dan NATO'ya karşı yeni hamle: Askeri birimler yerleştirecek
Rusya, NATO'ya karşılık olarak batı sınırına yeni askeri birimler yerleştireceğini açıkladı.
Reuters
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Rusya, Kuzey Atlantik Paktı'nın (NATO) faaliyetlerine karşılık olarak yıl sonuna kadar batı sınırlarına yaklaşık 20 yeni askeri birimini yerleştireceğini açıkladı.
Rus Interfax haber ajansına açıklama yapan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Batılı mevkidaşlarımızın faaliyetleri dünyanın güvenlik sistemini yok ediyor ve bizi karşı tedbirler almaya zorluyor. Yaklaşık 20 askeri birim yıl sonuna kadar Batı Askeri Bölgesi'ne yerleştirilecek." dedi.