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Rusya'dan nükleer güç tatbikatı: Putin de izleyecek

Rusya'da nükleer güçlerin de yer alacağı tatbikatı Devlet Başkanı Putin'in de izleyeceği bildirildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Cumartesi günü Rusya'nın nükleer güçlerinin yer alacağı tatbikat düzenleneceği açıklandı.

Interfax haber ajansının Rusya Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, Rusya'nın nükleer güçlerinin yer alacağı ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de takip edeceği bir tatbikat düzenlenecek.

Tatbikat çerçevesinde balistik ve seyir füzeleri de fırlatılacak.

Yapılan açıklamaya göre tatbikata Stratejik Füze Güçleri, Güney Askeri Bölgesi, Kuzey ve Karadeniz Filoları katılacak.

 

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