Rusya'dan nükleer kıtalararası balistik füzeyle Batı'ya gözdağı

Ukrayna ile savaşan ve Batı yaptırımlarına maruz kalan Rusya, Volga Nehri'nde kıtalararası nükleer balistik füze 'Yars' ile tatbikat gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, füzelerin kamuflaj altında "muharebe devriye rotalarına" konuşlandırıldığı ifade edildi.

İHA'nın haberine göre; füze birliğinin Yars füze rampalarının gizliliğini artırmak amacıyla ormanlık alana dağılma görevlerini yerine getirdiği aktarıldı.

Birliklerin ayrıca sabotaj gruplarına karşı savunma tatbikatı yaptığı kaydedildi.

Paylaşılan görüntüde, nükleer füzelerin karla kaplı ormanda ilerlediği anlar yer aldı.

Rusya'nın hamlesi, Batı ile Ukrayna konusunda gerginliği devam ettiği dönemde "nükleer uyarı" ve "Batı'ya gözdağı" olarak yorumlandı.