Rusya'dan nükleer silah açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaitsev, Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanmayacağını açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Alexei Zaitsev, Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanmayacağını açıkladı.
Zaitsev gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonunda nükleer silah kullanmayacağını açıkladı. Batı ülkeleri yetkilileri ise Rusya'nın nükleer silah kullanma riskini açıkça dile getiriyorlar.
CIA direktörü William Burns 14 Nisan'da Rusya'nın Ukrayna'da yaşadığı aksilikler göz önüne alındığında, "hiçbirimiz potansiyel olarak taktik nükleer silahlar veya düşük verimli nükleer silahlar kullanmanın yarattığı tehdidi hafife alamayız" dedi.