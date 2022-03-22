Rusya'dan nükleer silah çıkışı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkelerine yönelik "varoluşsal bir tehdit" görmeleri durumunda Rusya Devlet Başkanı Putin’in nükleer silahlara başvurabileceğini söyledi.

Peskov, CNN televizyonunda Christiane Amanpour'un programına konuk olarak Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hangi şartlar altında Rusya'nın nükleer imkanlarını kullanacağına ilişkin soruya Peskov, "Ortada ülkemiz için varoluşsal bir tehdit olursa, bu olabilir." yanıtını verdi.

Putin henüz amaçlarına ulaşamadı

Peskov, Putin'in şu ana kadar Ukrayna'daki amaçlarına ulaşıp ulaşmadığının sorulması üzerine, "Henüz değil. Henüz amaçlarına ulaşamadı." yorumunda bulundu.

Ukrayna savaşını "özel askeri harekat" olarak nitelendiren Peskov, "Operasyonumuz önceden belirlenen planlar ve amaçlar dahilinde ilerliyor." dedi.