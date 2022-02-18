Rusya'dan olumlu yanıt: Lavrov ile Blinken Avrupa'da Ukrayna'yı görüşecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Ukrayna geriliminin yükselmesinin ardından Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın görüşme talebine Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’dan olumlu yanıt geldiğini ve ikilinin gelecek haftanın sonlarına doğru Avrupa’da görüşeceklerini açıkladı.

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Price, şu ifadeleri kullandı:

"Bakan Blinken, gün içerisinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, bu krizi çözmenin tek sorumlu yolunun diplomasi ve diyalog olduğuna inandığımız için önümüzdeki hafta Dışişleri Bakanı Lavrov'la Avrupa'da görüşmeyi teklif ettiğini belirtti. Ruslar, gelecek hafta sonuna doğru olacak şekilde görüşme teklifine yanıt verdi. Biz de Rusya'nın Ukrayna’yı işgal etmemesi koşuluyla kabul ettik. Önümüzdeki günlerde (Ukrayna’yı) işgal ederlerse, diplomasi konusunda hiçbir zaman ciddi olmadıkları ortaya çıkacaktır."

Sözcü, ABD’nin müttefik ve ortaklarıyla koordinasyona devam edeceğini ve NATO-Rusya Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi platformlar üzerinden Rusya'ya daha fazla angajman için baskı yapacaklarını belirtti.

Çin'den Minsk Protokolleri'ne dönülmesi çağrısı

Çin, Ukrayna sorununun çözümü için 2014 ve 2015 yıllarında imzalanan Minsk Protokolleri'ndeki uzlaşma zeminine dönülmesi çağrısında bulundu.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Cang Cun, Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, 2015 yılında imzalanan, "Minsk 2" olarak da bilinen "Mink Protokollerinin Uygulanması İçin Tedbir Paketi"nin Ukrayna sorununun çözümü için tüm taraflarca temel ve bağlayıcı bir siyasi belge olarak görüldüğünü ve bunun Güvenlik Konseyi'nin 2022 yılında aldığı kararla da desteklendiğini belirtti.

Tedbirlerin çoğunun tam anlamıyla uygulanmadığını ve temas hattında çok sayıda ateşkes ihlalinin yaşandığını hatırlatan Daimi Temsilci Cang, "Ukrayna sorununun çözümü için bu paketin uygulanmasına dönmek zorunludur. Çin, tüm tarafların paketin uygulanması konusundaki görüş ayrılıklarını göz önüne alarak geç olmadan Ukrayna sorununda siyasi çözümü sağlayacak bir yol haritası ve zaman çizelgesini belirleyeceğini ummaktadır." ifadelerini kullandı.

Cang, tarafların karşılıklı meşru güvenlik endişelerini göz önüne alması ve farklılıklarını eşit temelde tartışarak çözmesi gerektiğini belirterek "Tüm taraflar aklı hakim kılarak siyasi çözümün genel doğrultusuna bağlı kalmalı, gerilimi arttıracak ve krizi derinleştirecek tahrik edici eylemlerden kaçınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Normandiya formatına" dönüş mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de 16 Şubat'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna krizinin çözümü için "tarafların diplomatik çözüm arayışını sürdürmesi gerektiği" mesajını vermişti.

Şi, Fransız mevkidaşına, bölgede gerilimin düşürülmesi için Ukrayna, Rusya, Fransa ve Almanya arasındaki "Normandiya Formatı"ndaki görüşmelerin canlandırılmasının doğru yol olacağına işaret etmişti.

Kişida'dan Putin'e "Ukrayna" mesajı

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Rusya-Ukrayna gerilimine diplomatik müzakereler yoluyla "kabul edilebilir" çözüm bulunması çağrısı yaptı.

Kişida Rusya Devlet Başkanı Putin ile 25 dakikalık telekonferans görüşmesinde, ülkesinin Rusya-Ukrayna krizine yönelik yaklaşımını aktardı.

Görüşmenin akabinde düzenlediği basın toplantısında Kişida ülkesinin, Rusya-Ukrayna krizinde statükonun güç kullanılarak değiştirilmesine karşı olduklarını görüşmede vurguladığını belirtti.

Kişida, "Başkan Putin'e Ukrayna'daki gidişatı derin endişeyle ve yakından izlediğimizi bildirdim. Diplomatik müzakereler yoluyla ilgili ülkelerin kabul edebileceği bir çözüm izlemesi çağrısında bulundum." dedi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre liderler, ikili barış anlaşması dahil Japonya-Rusya ilişkilerinde diyaloğun sürdürülmesine yönelik aynı görüşü paylaştıklarını teyit etti.

Kyodo ajansının hükümet yetkilisine dayandırdığı bilgiye göre Putin görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal niyeti taşımadığını Japon Başbakan'a iletti.

Zelenskiy'e "toprak bütünlüğü" mesajı

Gerilime yönelik Kişida daha önce "Statükonun askeri güç yoluyla değiştirilmesine izin verirsek, bu yanlış bir mesaj doğuracaktır, sadece Avrupa'ya değil Asya'ya da" demişti.

Hafta içinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşen Kişida, Ukrayna'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediğini bildirerek diplomatik çözüm çağrısı yapmıştı.

Biden ile Draghi Ukrayna krizini konuştu

ABD Başkanı Joe Biden ve İtalya Başbakanı Mario Draghi Ukrayna-Rusya gerilimini ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Draghi telefonda görüştü.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını ve devam eden diplomatik ve caydırıcılık çabalarını ele alan iki lider, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan taahhütlerini de yineledi.

Görüşmede Biden ve Draghi, Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'ya ağır ekonomik yaptırımlar getirmeye hazır olduklarını bir kez daha dile getirdi.