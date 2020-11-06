Rusya'dan Putin'le ilgili iddialara yalanlama

06 Kasım 2020

Kremlin, İngiltere'nin Sun gazetesinde yer alan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Parkinson hastası olabileceğini ve gelecek yılın başlarında görevi bırakmaya hazırlandığını iddia eden haberin doğru olmadığını belirterek reddetti.

The Sun'da yer alan habere göre Rus siyaset uzmanı Profesör Valery Solovei bu haftanın başlarında Moskova'da yayın yapan bir radyo istasyonunda sağlığından kaygı duyan yakın çevresinin görevden ayrılması için Putin'e baskı yaptığını öne sürdü.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Solovei'nin iddialarına dayanan Sun haberinin yanlış olduğunu söyledi.

Peskov, "Bu kesinlikle saçmalık. Devlet başkanının her şeyi yolunda." dedi.

Putin'in Solovei'nin ortaya attığı gibi yakın gelecekte istifa etmeyi planlayıp planlamadığı sorulduğunda Peskov, "Hayır." dedi.

Kaynak: Reuters