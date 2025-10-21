Rusya’dan sert çıkış: AB ve NATO, Rusya’yı baltalamak için çalışıyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Avrupa Birliği ve NATO ülkelerinin uluslararası arenada Rusya’yı hedef alan politikalar izlediğini söyledi. Ryabkov, “AB’nin tek hedefi Rusya ile ilgili her şeyi baltalamak” ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkelerin, uluslararası platformlarda Rusya’yı hedef alan adımlar attığını söyledi.
Moskova’da gazetecilere açıklamalarda bulunan Ryabkov, “AB ve NATO üyesi ülkeler, her şeyi baltalamak için çalışıyor. Rusya’ya zarar vermek, pozisyonlarımızı zayıflatmak, karşı karşıya olduğumuz sorunların çözümünü zorlaştırmak dışında başka hedefleri yok.” dedi.
“Bu, AB politikasının tek hedefi”
Ryabkov, Avrupa’nın Rusya karşıtı yaklaşımının sistematik hale geldiğini belirterek, “Bu, AB politikasının tek hedefi. Bugün uluslararası arenada en yıkıcı güç konumundalar.” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın Batı kaynaklı bu girişimlere hazırlıklı olduğunu vurgulayan Ryabkov, “Çeşitli yıkıcı girişimleri hiç şaşırtıcı bulmuyoruz. Buna hazırlıklıyız ve nasıl karşı koyacağımızı biliyoruz.” diye konuştu.
Lavrov–Rubio görüşmesi henüz planlanmadı
Ryabkov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında yapılacağı iddia edilen görüşmeye ilişkin de konuştu.
CNN’in, görüşmenin ertelendiği yönündeki haberini yalanlayan Ryabkov, “Üzerinde mutabık kalınmayan bir şey ertelenemez. Henüz planlanmış bir görüşme yok.” dedi.
Lavrov ve Rubio’nun dün yaptıkları telefon görüşmesinde bazı konuları istişare ettiklerini belirten Ryabkov, gelecekte iki bakan arasında yeni bir temasın mümkün olabileceğini kaydetti.