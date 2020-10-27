Rusya'dan sonra ABD'nin Dağlık Karabağ'daki ateşkes girişimi de başarısız oldu

27 Ekim 2020

Ermenistan, Dağlık Karabağ'a ait birliklerin stratejik önemi bulunan İran sınırına yakın Kubatlı kentinden çekilmek zorunda kaldığını açıklarken, Azerbaycan'ın kaydettiği bu ilerleme ABD'nin arabuluculuk ettiği ateşkesin yaklaşık bir aydır devam eden savaşı sonlandıramadığına işaret etti.

Azerbaycan, işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesinin kontrolünü Ermeni kökenli yönetiminden geri almaya çalışıyor. Bölgede 1990'lı yıllardan bu yana yaşanan en şiddetli çatışmalarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Dün geç saatlerde basın açıklaması yapan Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi Artsrun Hovhannisyan, "gereksiz kayıpların önüne geçmek" için Dağlık Karabağ birliklerinin Kubatlı kentinden çekildiğini ancak durumun "kritik olmadığını" söyledi.

Ermenistan ve Azerbaycan'ın dışişleri bakanları pazar günü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya gelmiş ve ateşkes kararı almıştı. Ancak bu karar aynı Rusya'nın arabuluculuk ettiği diğer iki ateşkes kararı gibi çok bir etki yaratmadı.

Dağlık Karabağ yönetimi sınır boyunca birçok noktada çatışmaların devam ettiğini açıklarken Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı çatışmaların üç bölgede yoğunlaştığını ifade etti.

Dağlık Karabağ'dan yapılan açıklamada Martuni ve Martakert kentlerine ve Askeran bölgesinin kuzeyindeki köylere top mermilerinin isabet ettiği ifade edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sınır hattındaki askeri mevzi ve Azeri kentlerine ateş açıldığı ifade edildi. Çatışmaların Hocavend, Füzuli ve Kubatlı bölgelerinde devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Reuters