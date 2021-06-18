Rusya'dan 'Şuşa Beyannamesi' ile ilgili açıklama

Rusya, Türkiye'nin Azerbaycan'da kurma potansiyeli olan askeri üssüyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı.

Kremlin yönetimi, Türkiye'nin bu hamlesi nedeniyle Rusya'nın kendi güvenliğini ve çıkarlarını teminat altına almak için adımlar atmasının gerekebileceğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, geçen yıl Azerbaycan ve Ermenistan'ın çatıştığı Güney Kafkasya'daki ortamın istikrarı için için Rusya'nın NATO üyesi Türkiye ile yakın iletişimde olduğunu ifade etti.

Türkiye ve Azerbaycan salı günü askeri alanda iş birliğini artırmak için Şuşa kentinde bir beyanname imzalamıştı. Bu kent geçen yıl Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalardan sonra Azerbaycan'a bağlanmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev açıklamanın politik, ekonomik ve enerji konularında iş birliği ile ilgili olduğunu söyledi.

Aliyev, salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yaptıkları basın toplantısında "Ancak en önemlisi Türkiye ve Azerbaycan'ın savunma sanayii alanında ve karşılıklı askeri destek açısından iş birliği yapma konusunda anlaşmış olması." dedi.

Brüksel ve Azerbaycan ziyeretinden Türkiye'ye dönüşünde yapılan haberlerde Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri bir üs kurulması ihtimalini reddetmediği bilgisi yer alırken Erdoğan, "Burada daha sonra gelişme, genişleme olabilir." dedi.

Türkiye'nin Azerbaycan'da üs kurması ihtimaline ilişkin Peskov, "Sınırlarımız yakınlarında (NATO) ittifak ülkelerinin askeri yapı konuşlandırmasına dikkatle yaklaştığımız bir husus olduğu gibi güvenliğimizi ve çıkarlarımızı korumak için adım atmamızı gerektirebilir." dedi.

Güney Kafkasya eski Sovyetler Birliği'nin bir parçası olduğundan Rusya'nın kendi etki alanı içerisinde gördüğünden özel ilgisini çekiyor.

Geçen yıl yaşanan çatışmaların ardından Rusya Dağlık Karabağ bölgesine barışı gözetmek için askeri birlik konuşlandırmıştı. Rusya'nın aynı zamanda Azerbaycan'ın sınır komşusu Ermenistan'da da askeri üssü bulunuyor.