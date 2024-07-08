Rusya'dan 'tahıl' açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Verşinin, tahıl anlaşmasının yeni bir formatta yeniden başlatılması konusunda gerçek bir temas olmadığını söyledi.

Ria Novosti'de yer alan habere göre Verşinin, "Ortaklarımız tarafından dile getirilen fikirler biliniyor. Ancak bu konuda gerçek bir temas yok" ifadesinde bulundu.

Rus tahılının Afrika ülkelerine gideceği yeni bir formatta tahıl anlaşmasının yeniden başlatılmasının şu anda tartışılıp tartışılmadığı sorusu üzerine Verşinin, Rus tahıl ve gübresinin her zaman en çok ihtiyacı olan ülkelere gönderildiğini hatırlattı.

Verşinin, "Bugün hiçbir temas yok. Fikirler ifade ediliyor ama aynı zamanda Karadeniz girişiminin uygulanması da dahil olmak üzere var olanın Kiev tarafından diğer şeylerin yanı sıra terörist eylemler hazırlamak için kullanıldığını hatırlatıyoruz" dedi.