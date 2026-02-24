Rusya'dan Telegram hamlesi: Pavel Durov hakkında terör soruşturması!

Rusya yönetimi ile ülkenin en popüler mesajlaşma platformu Telegram arasındaki gerilim, adli bir boyuta taşındı.

Devlet kontrolündeki Rossiyskaya Gazeta'nın aktardığı bilgilere göre, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov hakkında "terör faaliyetlerini kolaylaştırma" suçlamasıyla bir ceza soruşturması başlatıldı.

Uygulama aracılığıyla işlendiği iddia edilen suçlar 153 bini aştı

Moskova'nın platform üzerindeki denetimini artırma girişimi, yayınlanan verilerle destekleniyor. Rus basınında yer alan haberlere göre, 2022 yılından bu yana Telegram aracılığıyla işlendiği iddia edilen suç sayısı 153 bini aşmış durumda.

Bu suçların yaklaşık 33 bininin sabotaj, terörizm ve aşırılıkçılıkla bağlantılı olduğu öne sürülüyor. Rus makamları, yasa dışı içeriklerin kaldırılmasına yönelik Telegram yönetimine şimdiye kadar 150 binden fazla resmi talep iletildiğini vurguluyor.

Telegram'a yavaşlatma kararı

Rusya'nın iletişim denetim kurumu, ülkede günlük 60 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Telegram'ın ülke genelinde yavaşlatılacağını duyurmuştu.

Kararın ardından kullanıcılar özellikle video ve görsel içeriklerin indirilmesinde gecikmeler yaşandığını bildirdi. Uygulamanın temel işlevlerini sürdürdüğü ancak veri akışının yavaşladığı ifade edildi.

Alınan tedbirleri geçmişte İran'ın Telegram'a uyguladığı kısıtlamalara benzeten Durov, "Vatandaşların özgürlüğünü kısıtlamak asla doğru cevap değildir" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

Ordu ve cephe hattından beklenmedik tepki

Moskova'nın "egemen internet" stratejisi kapsamında attığı bu adım, beklemediği bir kesimden tepki gördü. Özellikle Ukrayna'da savaşan askerler ve savaş yanlısı blog yazarları, Telegram'ın askeri koordinasyon için vazgeçilmez bir araç olduğunu savundu.

Bazı askerler yayınladıkları videolarda, Telegram'ın birlikler ile devlet kurumları arasındaki "tek zincir" olduğunu belirtirken Kremlin'e yakın çevreler ise yavaşlatma kararının hava savunma sistemleri ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı yürütülen koordinasyonu sekteye uğratabileceği uyarısında bulundu.

Kremlin Sözcüsü Peskov, cephedeki iletişimin sivil bir uygulama üzerinden yürütüldüğü iddialarını "zor bir ihtimal" diyerek küçümsese de, Rus ordusunun iletişim altyapısına dair tartışmalar sürüyor.