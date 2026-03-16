Rusya’dan Telegram ve Apple’a yasaklı içerik cezası

Rusya’da Telegram ve Apple hakkında açılan davalar Moskova’da görüldü.

Mahkeme, söz konusu platformlarda yer alan yasaklı içeriklerin kaldırılmaması nedeniyle yasal yükümlülüklerin yerine getirilmediğine hükmederek, Telegram’a 35 milyon ruble (yaklaşık 432 bin dolar) para cezası verdi. Reuters, Apple’a da 3,5 milyon ruble ceza kesildiğini bildirdi.

Kararla birlikte iki şirkete verilen toplam ceza 38,5 milyon rubleye ulaştı. Rusya’da daha önce de Google, Instagram, TikTok ve Facebook gibi yabancı dijital platformlara benzer gerekçelerle para cezaları uygulanmıştı.