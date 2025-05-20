Rusya'dan Telegram'a kullanıcı verileri gerekçesiyle 2,8 milyon ruble ceza!

Rusya'da, kullanıcı verilerini yerel sunucularda barındırmadığı gerekçesiyle Telegram hakkında para cezası kararı verildi. Başkent Moskova'daki mahkeme, mesajlaşma platformunun veri yerelleştirme yasalarına uymadığına hükmederek, 2,8 milyon ruble (yaklaşık 34 bin 700 dolar) idari ceza uygulanmasına karar verdi.

Mahkeme, Telegram'ın kullanıcı bilgilerini Rusya içinde saklamadığı gerekçesiyle ülkenin veri koruma yasalarını ihlal ettiğini belirtti. Bu karar, Telegram'a yönelik daha önce de benzer konularda açılan davaların bir devamı niteliğinde değerlendiriliyor.

Diğer platformlara da ceza kesilmişti

Telegram, bu konuda ceza alan tek platform değil. Daha önce Zoom, Twitch, WhatsApp, Spotify ve LinkedIn gibi uluslararası teknoloji şirketleri de kullanıcı verilerini yerelleştirme yükümlülüklerini yerine getirmedikleri için benzer şekilde cezalandırılmıştı.