Rusya'dan Trump'a: Her yeni ültimatom, savaşa doğru atılan adımdır

Medvedev, Trump'ın Ukrayna'da ateşkes için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verdiği "50 günlük" süreyi kısaltacağını açıklamasına yazılı açıklamayla karşılık verdi.

Rusya'nın, İsrail veya İran olmadığına işaret eden Medvedev, "Trump, Rusya ile ültimatom oyunu oynuyor. Her yeni ültimatom, bir tehdit ve Rusya ile Ukrayna arasında değil, kendi ülkesiyle savaşa doğru atılan bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Medvedev, Trump'ın eski ABD Başkanı Joe Biden'ın yolundan gitmemesi gerektiğini belirtti.

Trump, Putin'in Ukrayna ile bir anlaşmaya varması için verdiği 50 günlük süreyi "10 ya da 12 güne" kısaltacağını söylemişti.