Rusya'dan Trump'ın tarife tehdidine yanıt! 'Ültimatomlar kabul edilemez'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Ukrayna meselesinde çözüm için diplomatik yöntemleri tercih ettiklerini belirtti. Ryabkov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik gümrük tarifelerini artırma tehdidine ilişkin Rus haber ajansı TASS'a açıklamalarda bulundu.

"Putin, diplomatik yolu tercih ettiğimizi söyledi"

Ryabkov, Rusya'nın müzakereye açık olduğunu vurgulayarak, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, müzakere etmeye hazır olduğumuzu ve bizim diplomatik yolu tercih ettiğimizi defalarca söyledi" dedi.

ABD ve NATO'nun Rusya'nın pozisyonunu daha dikkatli değerlendirmesi gerektiğini söyleyen Ryabkov, "Her şeyden evvel, özellikle ültimatomlar dahil olmak üzere, taleplerde bulunmaya yönelik herhangi bir girişimin bizim için kabul edilemez olduğuna dikkati çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump'tan Rusya'ya gümrük tarifesi

ABD Başkanı Donald Trump, 50 gün içinde Ukrayna ile bir uzlaşma sağlanamaması durumunda Rusya'ya yönelik gümrük tarifelerinin yüzde 100 oranında artırılacağını ve Ukrayna'ya yeni Patriot hava savunma sistemleri gönderileceğini duyurmuştu.