Rusya'dan Türkiye açıklaması: Arabulucu olabilir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik süreçte Türkiye ile Belarus’un arabulucu olarak devreye girebileceğini ifade etti. Lavrov, buna karşın ABD’nin hazırladığı barış planının hâlâ resmi şekilde Moskova’ya ulaştırılmamasından rahatsızlık duyduklarını dile getirdi.

"ABD ile temasa hazırız"

Lavrov, Rusya’nın Washington’dan, Avrupa ve Kiev ile yürütülen koordinasyon çerçevesinde hazırlanan “Trump planının” bir versiyonunu resmen kendilerine sunmasını beklediklerini söyledi. “Ortaya saçılan belgelerin büyük bölümünün medya manipülasyonunu körüklemek amacıyla kasıtlı olarak sızdırıldığını düşünüyoruz” ifadesini yineleyen Lavrov, bu süreçte Trump’ın girişimlerini gölgelemeye yönelik adımlar atıldığını belirtti. Rus Bakan ayrıca ABD ile temas kanallarının açık olduğunu, Moskova’nın planın resmi metninin gönderilmesini beklediğini vurguladı.

Türkiye arabulucu olabilir

Rusya’nın resmi ajansı TASS’ın haberine göre Lavrov, olası görüşmelerde aracı ülkelerin yer alabileceğini kaydederek Türkiye ve Belarus’un bu çabalara katkı verebileceğini aktardı. Ankara’nın hem sahadaki hem de diplomatik alandaki etkinliğine işaret eden değerlendirmede, Türkiye’nin bölgesel krizlerdeki rolünün Moskova tarafından da teyit edildiği ifade edildi.