Rusya'dan Twitch'e 6 milyon ruble ceza

Rusya'da sosyal medya ve canlı yayın platformu Twitch'e, yasaklı bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle 6 milyon ruble (yaklaşık 75 bin dolar) idari para cezası verildi.

Twitch hakkında açılan davanın başkent Moskova'da görüldüğü bildirildi. Mahkeme, platformda yasalarca yasaklanan içeriklere erişimin kısıtlanmadığı ve mevcut mevzuata uyulmadığı kanaatine vararak para cezası uygulanmasına karar verdi.

61 milyon ruble ceza daha kesilmişti

Rusya'da Twitch'e daha önce de çeşitli yasal ihlaller gerekçesiyle yaptırımlar uygulanmıştı. Son olarak, ülkede yerel bir temsilcilik açmadığı gerekçesiyle şirkete 61 milyon ruble tutarında para cezası kesildiği hatırlatıldı.

Öte yandan, Twitch'in söz konusu para cezalarını ödeyip ödemediğine ilişkin kamuoyuna yansıyan bir bilgi bulunmuyor.