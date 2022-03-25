Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Operasyonun ilk etabı tamamlandı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki operasyonun birinci etabının tamamlandığını duyurdu. "Bir ayda Ukrayna ordusundan 14 binden fazla asker öldü." açıklaması yapan bakanlık, Rus askerlerinden 1351'inin öldüğünü, 3 bin 825'inin de yaralandığını bildirdi.
Ukrayna'ya başlatılan askeri müdahalenin birinci ayı dolarken, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından "İlk etap tamamlandı." açıklaması geldi.
Ukrayna’daki operasyonun genel olarak birinci etabının tamamlandığı belirtilen açıklamada, "Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mıkolayiv şehirleri kuşatma altında, Herson bölgesinin tamamı, Zaporijya’nın da büyük bir kısmı kontrolümüzde." denildi.
Açıklamada, "Bir ayda Ukrayna ordusundan 14 binden fazla asker öldü, yaklaşık 16 bin asker yaralandı." ifadesi kullanıldı.
Bakanlık savaşta, Rus askerlerinden 1351'inin öldüğünü, 3 bin 825'inin de yaralandığını açıkladı.