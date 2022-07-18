Rusya'dan Ukrayna'da uzun menzilli silahları vurma talimatı
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Doğu askeri birliğine, Ukrayna'da uzun menzilli silahları vurma talimatı verdi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'daki savaşta yer alan Doğu Rus askeri birliğini denetledi.
Şoygu, bu birliğin saldırı yeteneklerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, birlik komutanına, Ukrayna ordusunun uzun menzilli roketatar ve topçularını yüksek hassasiyetli silahlarla vurma talimatını verdi.
Bakan Şoygu, geçen hafta Ukrayna'daki savaşta yer alan "Güney" ve "Merkez" Rus askeri birliklerini denetlemiş ve birliklerin askeri eylemlerini ileride artırma yönünde talimat vermişti.