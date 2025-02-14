Rusya'dan Ukrayna'nın Çernobil iddialarına sert tepki!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Rus ordusunu Çernobil Nükleer Santrali’ne saldırmakla suçlamasına sert tepki gösterdi. Açıklamasında, "Nükleer altyapıya saldırı söz konusu olamaz. Rus ordusu bunu yapmıyor" ifadelerini kullandı.

Moskova’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, ABD yetkililerinin Ukrayna'ya asker gönderme ihtimaline ilişkin açıklamalarını da değerlendirdi. Bu söylemlerin yeni olduğunu vurgulayan Kremlin Sözcüsü, "Bu konuda ek açıklamalar almayı bekliyoruz" dedi.

'Ukrayna’nın iddiaları kışkırtma'

Ukrayna’nın, Rus ordusunun Çernobil’e saldırdığı yönündeki iddiasına ilişkin ise Peskov, bu açıklamayı "kışkırtma" olarak nitelendirerek, "Bu, Kiev rejiminin sıkça başvurduğu bir yöntem. Nükleer altyapıya yönelik bir saldırı söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ukrayna’nın sivil altyapılara saldırılar düzenlediğini öne süren Peskov, bu tür eylemlerin müzakere sürecine zarar verebileceğini savundu.

"G20’deki işbirliğine önem veriyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya’nın G7’ye yeniden katılmasını desteklediğine yönelik sözleri hakkında da konuşan Peskov, "G7’nin küresel etkisini kaybettiğini daha önce birçok kez dile getirdik. Küresel büyüme merkezleri artık farklı bölgelere kayıyor. Bu nedenle G20’deki yapıcı işbirliğine daha fazla önem veriyoruz" dedi.

Son olarak, ABD, Rusya ve Ukrayna’dan bazı yetkililerin Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde bir araya gelebileceği iddialarına ise herhangi bir yorum yapmadı.