Rusya'dan Ukrayna'ya askeri müdahale: Çatışmalar 2. günde sürüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından Rus güçleriyle Ukrayna askerleri arasında çatışmalar devam ediyor.

Başkent Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşandı. Ayrıca yerel saatle 06.17'de ve 06.42'den sonra da patlamalar gerçekleşti.

Kiev'de yerel saatle 07.05'ten itibaren 2 dakika boyunca sirenler çaldı.

Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mıkolayiv ve Odesa kentlerinde de art arda patlamalar yaşandı.

Bazı siviller kenti terk etmeye çalışırken bazıları da metro istasyonları ve evlerinin bodrumlarına sığındı, banka ve eczane önlerinde kuyruklar oluştu.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçenko, başkent Kiev'de Rusya'nın askeri operasyonunda bazı konutlara roket düşmesi sonucu hasar aldığını belirtirken, 3 sivilin yaralandığı açıklandı.

Geraşçenko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'de havada imha edilen roketin düşmesi sonucu hasar gören ve yangın çıkan konutlara itfaiyecilerin müdahalesini gösteren fotoğraflar paylaştı.

Ukrayna hava savunma sistemiyle "düşman roketinin" vurulduğunu belirten Geraşçenko, havada imha edilen roketin konutlar üzerine düştüğünü ifade etti.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Kiev'de konutlar üzerine roket düşmesi sonucu 3 sivilin yaralandığını bildirdi.

Zaporojya'da sınır muhafızları birliğine roket saldırısı

Öte yandan Ukrayna’nın Zaporojya şehrinde de sabah saatlerinde Rus birliklerinin Ukrayna sınır muhafızlarına roket saldırısı düzenlediği belirtildi.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları basın servisinden yapılan açıklamada, sabah yerel saatle 4.25'te Zaporojya bölgesindeki sınır muhafızları birliğine "düşman tarafından roket saldırısı" yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırı sonrasında sınır muhafızları arasında ölü ve yaralılar olduğu kaydedildi.

Çatışmaların yoğun olarak devam ettiği Donbass bölgesinde çok sayıda ölü ve yaralı olduğu ifade edildi.

Ukraynalı yetkililer, bu çatışmalarda Rusya'ya ait 7 savaş uçağıyla 2 helikopterin düşürüldüğünü, 4 tankın imha edildiğini ve 50 Rus unsurunun öldürüldüğünü duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna’da 11 hava sahası, 18 radar istasyonu ve 3 komuta merkezi dahil olmak üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 74 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.

Rusya Federal Güvenlik Servisinin Krasnodar Bölgesi Sınır Kontrolü de Azak Denizi'ndeki iki sivil yük gemisine Ukrayna'nın Mariupol kentinden füze saldırısının düzenlendiğini açıkladı.

Füze saldırısında 18 kişi öldü

KyivIndependent'in haberine göre, Ukrayna'nın güneyindeki Odesa'da Rusya tarafından düzenlenen füze saldırısında 18 kişi öldü.

Rusya'nın saldırıları hakkında bilgi paylaşan isimlerden Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko da Brovary kentinde 6 kişinin öldüğünü duyurdu, Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi de Kiev bölgesindeki Jukivtsiy kasabası yakınlarında bir Ukrayna askeri uçağının düştüğünü ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Ukrayna, Rusya'nın müdahalesinde 57 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Ukrayna Sağlık Bakanı Oleh Lyashko yaptığı açıklamada, Rus müdahalesinde 57 kişinin yaşamını yitirdiğini, 167 kişinin yaralandığını belirtti.

Lyashko açıklamasında, hayatını kaybedenlerden kaçının asker veya sivil olduğuna ilişkin ise bilgi vermedi.

Ukrayna'ya 75 Rus savaş uçağı girdi, 100 füze fırlatıldı

ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili de saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, dün gece Ukrayna’ya 75 Rus savaş uçağının girdiğini ve 100 füze fırlatıldığını kaydetti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy, Ukrayna'ya Belarus tarafından 4 balistik füze ateşlendiğini aktardı.

CNN kanalı, Rus hava indirme birliklerinin Kiev'in yaklaşık 40 kilometre kuzeybatısının yakınındaki Antonov Airport havalimanını ele geçirdiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun Çernobil Nükleer Santrali'ni ele geçirmeye çalıştıklarını, Ukrayna ordusunun da 1986'daki trajedinin tekrar yaşanmaması için canları pahasına burayı savunduklarını belirtti. Zelenskiy, bunun tüm Avrupa'ya karşı savaş ilanı olduğunu ileri sürdü.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, saldırıların yoğunlaştığı başkentte sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Rus birlikleri Kırım üzerinden Ukrayna'ya girdi

Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava indirme ve baskın birliklerinin Kırım üzerinden Herson'a girdiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 83 altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı.

Rus birliklerinin, bugüne yönelik görevlerini yerine getirdiklerini anlatan Konaşenkov, "Rus hava indirme ve baskın birlikleri, Kırım üzerinden Herson'a girdi." dedi.

Zelenskiy: Ukrayna savaş yolunu seçmedi fakat barış yoluna dönmeyi öneriyor

Ulusa sesleniş konuşması yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ukrayna savaş yolunu seçmedi fakat Ukrayna barış yoluna dönmeyi öneriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Donbass'ta ordularının iyi durumda, Harkiv'de ise zor durumda olduğunu aktaran Zelenskiy, en zor durumun güney bölgesinde Herson'da yaşandığını belirtti.

Zelenskiy, kuzeyde ise "düşmanın" yavaşça Çernihiv bölgesinden ilerlediğini aktararak, "Evet maalesef kayıplarımız var. Evet bazı Rus askerleri ele geçirdik. Doktorlarımız teslim olanlara yardım ediyor." dedi.

"Ukrayna savaş yolunu seçmedi fakat Ukrayna barış yoluna dönmeyi öneriyor." değerlendirmelerinde bulunan Zelenskiy, dünya liderlerine bugün kendilerine yardım etmezlerse yarın savaşın onların kapısını çalacağı mesajını verdi.

Putin: Şu anda olanlar alınması gereken tedbirlerdi ve başka şans yoktu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı "alınması gereken tedbirler" olarak tanımlayarak, "Rusya dünya ekonomisinin bir parçası olmaya devam ediyor ve bu sisteme zarar vermeyi planlamıyor." dedi.

Putin, Kremlin'de Rusya'nın önde gelen iş insanlarıyla bir araya gelerek, ülkesinin Ukrayna'ya düzenlediği askeri müdahalenin ardından Batı'nın uyguladığı ve olası yeni yaptırımları değerlendirdi.

Ukrayna konusunda Rusya'nın adım atmak zorunda kaldığını savunan Putin, "En önemlisi şunun anlaşılması gerekiyor. Şu anda olanlar alınması gereken tedbirlerdi ve başka şans yoktu, tüm denemelerimiz boşa çıktı. Rusya için güvenlik riskleri o kadar yüksekti ki başka şansımız yoktu." diye konuştu.

Rusya'nın talepleri konusunda ilerleme sağlanamamasına kendisinin de şaşırdığını anlatan Putin, "Güvenlik garantileri konusunda milimetre ilerleyemedik. Nasıl bir dünyada yaşadığımızı biliyoruz ve yaptırımlara hazırlandık." dedi.

Putin, dünya ekonomisinin bir parçası olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Rusya dünya ekonomisinin bir parçası olmaya devam ediyor ve bu sisteme zarar vermeyi planlamıyor." ifadesini kullandı.

Batı'nın da Rusya'yı bu sistemden dışarıya çıkarmak için uğraş vermemesi gerektiğini belirten Putin, çeşitli kısıtlamaların yine de uygulamaya konulacağını ifade etti.

Putin, Rus iş dünyasının ekonomiyi desteklemesi gerektiğinin altını çizerek, "Sizlere neler olup bittiğini anlayarak davranmaya, üretimi, ekonomiyi, istihdamı destekleyecek bu araçları bulmak için hükümetle dayanışma içinde çalışmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Kiev ve bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağı

Ukrayna'da başkent Kiev başta olmak üzere bazı şehirlerde saat 22.00'den 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ukrayna Stratejik İletişim Merkezinden yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı boyunca toplu taşıma araçlarının görev yapmayacağı ancak metro istasyonlarının sığınak olarak kullanılabileceği aktarıldı.

Açıklamada, Kiev başta olmak üzere Çerkasi, Dnipro, Mikolayiv şehirlerinde akşam 22.00'den sabah 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtildi.

Ukrayna Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü kaybetti

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayl Podolyak, Rus güçlerine karşı Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü kaybettiklerini bildirdi.

Podolyak, Unian Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, çetin bir savaştan sonra Çernobil'in kontrolünü kaybettiklerini aktardı.

Rusların saldırısından sonra santralin güvende olduğunu söylemenin imkansız hale geldiğini aktaran Podolyak, bunun Avrupa için en büyük tehditlerden birisi olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise Ukrayna'ya askeri harekat düzenleyen Rus askerlerinin Çernobil nükleer santralinde çalışanları rehin tuttuğunu ve bu durumu kınadıklarını açıkladı.

Psaki, şöyle konuştu:

"Rus askerlerinin Çernobil nükleer santrali çalışanlarını rehin tuttuğuna ilişkin güvenli raporları öfkeyle karşılıyoruz. Nükleer atık tesislerinin korunmasını sağlamak için çalışan sivil çalışanları rehin tutmak, kanunsuz ve son derece tehlikelidir. Bu konuda çok endişeliyiz. Bu eylemi kınıyoruz ve çalışanların bir an önce salıverilmesi çağrısı yapıyoruz."

Ukrayna Hostomel havaalanını Rus güçlerinden geri aldıklarını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Oleksiy Arestoviç, Kiev bölgesindeki Hostomel Havaalanı'nı Rus güçlerinden geri aldıklarını açıkladı.

Arestoviç, yaptığı açıklamada, havaalanının artık kendi kontrollerinde olduğunu, Rus çıkarma kuvvetlerinin yok edildiğini duyurdu.

ABD, Almanya'ya 7 bin ek asker sevk ediyor

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatı üzerine, 7 bin ek askeri Almanya'ya konuşlandıracaklarını açıkladı.

Yetkili, gazetecilere yaptığı kısa yazılı açıklamada, "Başkanın talimatıyla, Savunma Bakanı Austin, yaklaşık 7 bin ek askerin Avrupa'ya konuşlandırılması emrini verdi. Bu, gerekli yetenek ve imkana sahip bir zırhlı tugay muharebe ekibinden oluşacaktır." ifadesini kullandı.

Pentagon yetkilisi, bu gücün, NATO müttefiklerine güven vermek, Rus saldırganlığını caydırmak ve bölgedeki bir dizi ihtiyacı desteklemeye hazır olmak için Almanya'ya konuşlanacağını belirtti.

Biden, 4 büyük Rus bankasına yaptırım getireceklerini duyurdu

ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya askeri harekat düzenleyerek savaşı seçtiğini ve sonuçlarına katlanacağını belirterek, ağırlıklı olarak Rus bankacılık sistemini ve ekonomisini hedef alan yaptırımları açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın dün Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyonun ardından Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

Rus askeri kuvvetlerinin herhangi bir gerekçe ve gereklilik olmaksızın Ukrayna'ya yönelik "zalimce bir saldırıya" giriştiğini belirten Biden, aylardır uyardıkları şekilde Rusya'nın Ukrayna hakkında yalan iddialarda bulunarak operasyonu başlattığını kaydetti.

Biden, Putin'in dün akşam Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun toplandığı esnada savaş ilan ettiğini belirterek, "Putin saldırgan. Bu savaşı Putin seçti. Şimdi de kendisi ve ülkesi bunun sonuçlarına katlanacak. Bugün Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları ve ihracat kısıtlamalarını duyuruyorum." ifadesini kullandı.

İngiltere, Rusya'ya yönelik 'en ağır yaptırım paketi'ni açıkladı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Rus bankalarını, şirketlerini, kuruluşlarını ve bireyleri hedef alan yeni ek yaptırım paketini duyurdu.

Johnson, parlamentoda, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararlarını açıkladığı konuşmasında, bu yaptırımları, "Rusya'nın gördüğü en büyük ve en ağır yaptırım paketi" olarak niteledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Ukrayna'nın kanını ellerinden asla temizleyemeyeceğini" söyleyen Johnson, kanlı bir saldırgan olarak nitelediği Putin'in, dünyanın ve tarihin gözünde "mahkum" olacağını dile getirdi.

Johnson, İngiltere'nin yaptırımlarının, tüm büyük Rus bankalarını, 5 Rus oligarkı ve 100'den fazla şirket ve kişiyi hedef alacağını bildirdi.

Ülkesinin gelecek hafta tüm büyük Rus bankalarının varlıklarını donduracağının altını çizen Johnson, ancak VTB Bank'ın "derhal" tüm varlıklarının dondurulacağına dikkati çekti.

Johnson, ayrıca Rus havayolu şirketi Aeroflot'un faaliyetlerine son verileceğini kaydetti.

İngiltere, Belarus'a da yaptırım uygulayacak

Yeni yaptırımların, büyük Rus şirketlerinin ve devletinin, İngiltere pazarlarında finansman sağlamasını veya borç para almasını engelleyeceğini belirten Johnson, Ukrayna'ya yönelik askeri müdahaledeki rolü nedeniyle Belarus'a da benzer ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarının altını çizdi.

Johnson, yeni yaptırımların, "Londra'daki Rus oligarkların saklanacak hiçbir yeri olmadığı" anlamına geleceğini kaydederek, Rus vatandaşlarının İngiltere'de banka hesaplarına yatırabilecekleri para miktarının da sınırlı olacağını bildirdi.

Boris Johnson, "Rusya'yı küresel ekonomide her geçen gün ve her hafta sıkıştırmak için amansız bir göreve devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Ukrayna gündemiyle gerçekleştirilecek

Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 17.00'de çevrim içi gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne katılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna'daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüşmek üzere yarın telekonferans yoluyla bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı NATO Olağanüstü Zirvesi'nde, liderler, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini ve son gelişmeleri ele alacak.